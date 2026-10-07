La obra, financiada íntegramente con Fondos del Resarcimiento, y ejecutada por el Municipio, tiene un presupuesto oficial de $3.635 millones y permitirá transformar un sector de la ribera del río Atuel en un nuevo espacio turístico, recreativo y comercial.

El proyecto contempla un parque aéreo de aventura, paradores, infraestructura urbana, ciclovías y áreas destinadas al turismo itinerante.

El Gobierno provincial y la Municipalidad de General Alvear concretaron esta semana la apertura de ofertas para la construcción de la Costanera Centro, una intervención que permitirá avanzar en la urbanización y puesta en valor de un sector estratégico de la ribera del río Atuel.

La convocatoria despertó el interés de 8 empresas, que presentaron sus propuestas para ejecutar los trabajos previstos en el proyecto. A partir de esta instancia, se iniciará el análisis técnico y administrativo de las ofertas.

Las empresas que presentaron sus propuestas son: Universo SA–Constructora Horizonte SA UT, San Guillermo SA, Camilietti SA, Corporación del Sur SA, Stornini SA, Genco SA, Da-Fré Obras Civiles SA y Black Shadow SA.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $3.635.147.733,65 y un plazo de ejecución previsto de 8 meses. El proyecto se encuentra financiado mediante los Fondos del Resarcimiento y será llevado adelante por el municipio.

Una intervención integral sobre la ribera del Atuel

La intervención será desarrollada mediante una articulación técnica entre la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, el Ente Mendoza Turismo (Emetur) y la municipalidad de General Alvear, y contempla la creación de un complejo integral sobre la ribera del río Atuel.

Uno de los principales componentes será un Parque Aéreo de aventura, que contará con una torre metálica de lanzamiento, un circuito en altura con seis líneas de tirolesas y tres puentes colgantes peatonales.

También se incorporará una variante de baja altura destinada a los niños, ampliando la propuesta de turismo activo vinculada con el entorno natural.

El nuevo espacio contará además con tres paradores comerciales y un salón de usos múltiples, que permitirán incorporar servicios gastronómicos y propuestas vinculadas con productos regionales mediante futuras concesiones.

Infraestructura y servicios para el nuevo espacio

La intervención incluye la ejecución de infraestructura de servicios, con una red de agua potable de PVC, conexiones domiciliarias e hidrantes, además del tendido eléctrico de baja y media tensión y una subestación transformadora aérea de 100 kVA conectada a la red de Cecsagal.

En materia de movilidad y accesibilidad, se construirán calzadas de anchos variables, veredas de hormigón escobado y ciclovías de hasta tres metros de ancho, junto con rampas y escalinatas para resolver el desnivel existente hacia la ribera.

El diseño vial contempla dos rotondas. En una de ellas se instalará un centro de información turística y un hito escultórico con la sigla “GA”, realizado en chapa y hormigón e iluminado, que funcionará como uno de los elementos identificatorios del nuevo espacio.

Turismo, paisaje y espacios de encuentro

La Costanera Centro también incorporará un sector destinado al turismo itinerante, con áreas acondicionadas para motorhomes, sombra y churrasqueras, con el objetivo de sumar servicios para quienes recorren el departamento y la región.

El proyecto contempla criterios de integración paisajística, con la preservación del arbolado autóctono existente en áreas verdes y rotondas. La iluminación se resolverá mediante tecnología LED de alta eficiencia, con columnas metálicas y farolas que permitirán iluminar tanto el paseo peatonal como los sectores próximos a la ribera.

Finalmente, el sistema de evacuación de aguas pluviales estará compuesto por acequias de tierra calculadas para el comportamiento aluvional de la zona y sumideros, como parte de una infraestructura pensada para acompañar las condiciones particulares del terreno.

Con la apertura de las ocho ofertas, la Costanera Centro avanza en su proceso de contratación y se encamina hacia la evaluación de las propuestas para la ejecución de una obra que busca incorporar la ribera del río Atuel a la vida urbana y turística de General Alvear, con nuevos espacios públicos, servicios y alternativas de recreación.