La motocicleta Zanella ZB 110 conducida por M.V.F se encontraba estacionada sobre Ruta 143 y, al iniciar su maniobra para dirigirse hacia el este, se produjo la colisión con la Ford F-100 conducida por E.E.P que circulaba por el mismo sentido.

A raíz del impacto, la motociclista sufrió politraumatismos varios y fue trasladada para su asistencia médica, quedando pendiente el diagnóstico.

La camioneta presentó daños en el capot, farol delantero derecho y paragolpe delantero derecho. El conductor de la F-100 no presentó lesiones.

Trabajaron en el lugar personal de Policía Vial, Comisaría 14°, Policía Científica y Ayudante Fiscal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

Conductor Ford F-100: E. E. P. (42). Alcoholemia: 0,00 g/l.

PARTE MÉDICO

El Hospital Enfermeros Argentinos informa que ingresó al servicio de guardia un paciente como consecuencia de un accidente de tránsito.

Al momento de su ingreso se encontraba hemodinámicamente estable. Presentaba traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento y excitación psicomotriz. Durante la evaluación se constató otorragia derecha, pupilas mióticas y epistaxis no activa.

Asimismo, presenta una herida penetrante profunda en la rodilla izquierda, con sangrado controlado al momento de la evaluación.

Ante la sospecha de una posible hemorragia intracraneana, se indicó la realización de una tomografía computada. Al momento de la emisión de este parte, el paciente se encuentra en el tomógrafo, a la espera de los resultados del estudio y de la posterior evaluación médica.