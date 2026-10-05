En diálogo con FM VIÑAS el dirigente destacó el trabajo colectivo que permitió a la institución volver a conseguir resultados deportivos, valoró el crecimiento de las divisiones inferiores y adelantó nuevas obras en el estadio.

Pacífico atraviesa un presente de mucha satisfacción luego de alcanzar un nuevo logro deportivo: ‘no solo es el resultado conseguido, sino también el trabajo que se viene realizando desde hace tiempo, tanto en el plantel superior como en las divisiones inferiores, estamos muy felices’, comentó.

En ese sentido, puso especial énfasis en el trabajo colectivo que existe detrás de cada jornada futbolística: ‘me pone muy feliz que se empiece a sentir la palabra grupo, es importante la unión’, sostuvo.

También destacó el compromiso de quienes trabajan durante toda la semana para que el estadio pueda recibir a los hinchas en las mejores condiciones: ‘esto no depende de una sola persona, depende de un grupo de gente que durante toda la semana trabaja’, afirmó.

Otro de los puntos fue el crecimiento de las divisiones inferiores y la importancia de generar una estructura que permita a los clubes formar a sus propios jugadores: ‘al club te lo tenés que tomar como una casa’, manifestó.

El crecimiento institucional también se refleja en la infraestructura, actualmente Pacífico se encuentra cerca de finalizar una nueva etapa de los bancos de suplentes y trabaja en la construcción de una platea con butacas.

Con la mirada puesta en el próximo desafío deportivo, el lobo espera afrontar la tercera etapa del Regional Amateur con un plantel motivado: ‘el grupo está firme, está muy motivado, queremos que la gente nos siga acompañando’, concluyó.