En condición de local y con su habitual público el Sport Club Pacífico logró una nueva victoria que lo posiciona como el mejor de su grupo con puntaje ideal y sin derrotas.

Los goles del albinegro llegaron en el primer tiempo de la mano de Cristian Estigarribia a los 24′ y Enzo Tejada a los 27′.

Durante el segundo tiempo el conjunto sanrafaelino tuvo mucho más protagonismo con diversas llegadas al área chica las cuales no fueron concretadas al 100% pero que enaltecieron al portero del lobo alvearense Mariano Rodríguez.

De esta manera el conjunto alvearense ya se encuentra clasificado para la siguiente ronda y aguarda a su próximo rival.