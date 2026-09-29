Integrantes de ALCEC realizaron el lanzamiento de una campaña solidaria, destinada a reunir fondos para la adquisición de un nuevo mamógrafo para General Alvear.

La iniciativa busca fortalecer el acceso a estudios de diagnóstico y prevención, promoviendo la detección temprana y el cuidado de la salud.

Quienes deseen sumarse y colaborar con esta iniciativa pueden realizar su aporte a través del alias: alcecalvear.

Además, compartir y difundir la campaña también es una forma de colaborar y ayudar a que el mensaje llegue a más personas, contribuyendo entre todos a hacer posible la adquisición de este importante equipamiento.