La Granja Don Paco recibió a los adultos mayores de General Alvear que participaron de la instancia departamental de “La Receta de mi Abuela/o”, una iniciativa que recupera sabores, recuerdos y tradiciones familiares a través de la cocina.

La jornada contó con la participación del intendente Alejandro Molero y propuso un espacio de encuentro en torno a los saberes que se transmiten de generación en generación.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado conformado por representantes de la Provincia y el Municipio, junto a profesionales de Nutrición, que tuvieron en cuenta el sabor y la presentación de los platos, además del orden y la higiene durante su elaboración, junto con el relato y el valor afectivo de cada preparación.

En esta edición, Graciela Beatriz Berdini obtuvo el primer puesto y representará a General Alvear en la instancia provincial, que se realizará el 24 de octubre en Las Heras.

Su plato fue una bondiola de cerdo a la cerveza acompañada con puré de manzana.

El segundo lugar quedó en manos de Blanca Esther Disca, con costeletas de cerdo en salsa de vino y guarnición de vegetales.

Arzelán destacó el sentido de la jornada y su aporte al encuentro entre quienes participan. “No es solamente un momento de esparcimiento y socialización; también se ponen en juego las tradiciones y la historia detrás de cada receta”, expresó. Además, explicó que los relatos que acompañan las preparaciones forman parte de la evaluación y generan momentos de emoción entre los presentes.

Luppo puso en valor el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio y señaló que el objetivo excede la competencia. “Más que una competencia, buscamos llevar los sabores de cada departamento a la instancia provincial”, indicó. La edición 2026 se desarrolla bajo el lema “Herencia de Sabores”, orientado a preservar conocimientos y costumbres transmitidos entre generaciones.

Para Graciela, el resultado está acompañado por el valor de la experiencia compartida: “lo más importante es compartir, conocer gente y disfrutar de este evento tan lindo para los adultos mayores”, señaló.

A través de propuestas como esta, la Municipalidad genera espacios de encuentro para las personas mayores, donde sus saberes y experiencias se mantienen presentes y encuentran en la cocina una forma de recuperar historias familiares, compartirlas y transmitirlas a nuevas generaciones.