PASO LOS LIBERTADORES: ESTADO, HORARIOS Y DEMORAS

Desde la Coordinación Argentina del cruce binacional informaron que, debido a la inestabilidad meteorológica imperante en la zona de Alta Montaña, el túnel internacional se cerró a las 23 del martes. Tras una reunión de autoridades esta mañana, se determinó que no se puede garantizar la transitabilidad segura, por lo que el cruce quedará inhabilitado al menos hasta este sábado.

El Paso Internacional Los Libertadores permanece inhabilitado para cruzar para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Las autoridades fronterizas de ambos países indicaron que desde el miércoles 30 de septiembre está cerrado el túnel internacional para todo tipo de vehículos, debido a las condiciones climáticas desfavorables en alta montaña que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad.

El tiempo para este jueves en alta montaña indica parcialmente nublado a nublado y muy frío con nevadas durante la madrugada y la noche. Las temperaturas oscilan en Uspallata 05°, Punta de Vaca -05°, Puente del Inca -07°, Las Cuevas -08°.

La temporada invernal marcó un récord en el cruce fronterizo. El Paso binacional permaneció cerrado durante 34 días, desde el 14 de julio al 18 de agosto, como consecuencia de un fuerte temporal de viento y nieve en la zona cordillerana. La marca anterior se había registrado en 2023, en cuando Los Libertadores estuvo 26 días inhabilitado, por lo que el cierre del 2026 quedará como un nuevo hito invernal.

¿Cómo está el Paso Cristo Redentor hoy?

El Paso Cristo Redentor es el nombre con el cual se conoce al cruce binacional, en el lado argentino. El complejo fronterizo Roque Carranza, en Horcones, permanece también cerrado.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de verano en el Paso a Chile

Cabe recordar que desde el pasado 16 de septiembre rige el horario de verano en el Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores. Es decir, la atención para los vehículos funciona las 24 horas.

De este modo, los horarios actuales de tránsito son los siguientes:

De Argentina hacia Chile: todo el día.

De Chile hacia Argentina: todo el día.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Desde los Centros de Frontera, dependientes del Ministerio de Seguridad, piden a los viajeros planificar viajes y mantenerse informado por canales oficiales.

-En X: @MInterior_AR

-En Instagram: @Ministeriodelinterior

-En Facebook: Ministerio del Interior

¿Cómo está el Paso Pehuenche hoy?

En cuanto al Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145 (entre Malargüe y Talca), se encuentra cerrado al tránsito este jueves 1 de octubre, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

Cabe recordar que el horario de cruce (cuando está habilitado) por el paso fronterizo es el siguiente: