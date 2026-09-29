General Alvear estará presente en la Feria del Libro que se desarrolla en San Rafael con la participación de cuatro escritores locales, cuyas obras fueron seleccionadas a través del Concurso Literario de Literatura Alvearense que impulsa la Dirección de Cultura.

En este marco, el Municipio acompañó la edición de los libros, fortaleciendo la producción literaria local y generando oportunidades para que los autores puedan difundir sus trabajos y representar al departamento en este importante encuentro cultural.

Los autores que participarán son: Juan Manuel Pérez, con “Donde vive la magia”; Silvia Montes de Oca, autora de “Alvear, un oasis contado por la abuela Ramona”; Graciela Córdoba, con “Piel de durazno”; y Alan Ezequiel Iriarte, quien presentará “Artillería poética”.

La presentación se realizará este viernes 2 de octubre, donde los escritores compartirán sus obras y representarán a General Alvear en este encuentro dedicado a la literatura.