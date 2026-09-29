Bowen se prepara para vivir una edición muy especial del Festival Nacional de la Ciruela, la gran fiesta de Bowen ya tiene fecha: 26, 27 y 28 de febrero de 2027.

La próxima edición marcará un momento especial para el festival: 25 años de historia, encuentros, música, cultura y celebración de una identidad profundamente ligada a Bowen y a la producción de ciruela.

Durante tres jornadas, vecinos de Bowen, General Alvear y visitantes de distintos puntos de la región podrán disfrutar de una nueva edición de esta celebración que reúne música, cultura, producción, gastronomía y encuentro.

A lo largo de estos 25 años, el Festival Nacional de la Ciruela se convirtió en parte de la identidad de Bowen y en un espacio de encuentro para toda la comunidad. Esta XXV edición será una oportunidad para celebrar ese recorrido y, al mismo tiempo, proyectar todo lo que viene.

La organización ya trabaja en los preparativos de esta edición aniversario. Próximamente se darán a conocer más detalles sobre la programación, los artistas, las actividades y las distintas propuestas que formarán parte de la celebración.