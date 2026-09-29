El presidente de la Cámara de Comercio se refirió en diálogo con FM VIÑAS a la situación de los productores afectados por las heladas, el financiamiento para el sector y los reclamos por infraestructura.

Uno de los principales reclamos está relacionado con las heladas que afectaron a distintas zonas productivas, Herrada explicó que desde la Cámara enviaron una nota al Ministerio para solicitar que el seguro agrícola contemple los daños desde el inicio del fenómeno climático y no desde la fecha inicialmente establecida: ‘los productores que no cuentan con el seguro también deberían poder acceder a los beneficios correspondientes a la emergencia climática, la emergencia no habla de una fecha’, aseguró en los micrófonos de FM VIÑAS.

DEFENSA DE LA LUCHA ANTIGRANIZO

El dirigente consideró que el aporte provincial no debería ser entendido únicamente como un subsidio, sino como una inversión destinada a proteger la producción y la actividad económica: ‘una tormenta de granizo no solamente afecta al productor, sino que también puede generar consecuencias sobre la industria, transporte, turismo y las fuentes de trabajo’, manifestó.

OBRAS Y FINANCIAMIENTO

Herrada también cuestionó la falta de obras de infraestructura para el sur provincial y mencionó especialmente el estado de la Ruta Nacional 188 y otros caminos considerados fundamentales para el desarrollo productivo de General Alvear: ‘desde la cámara venimos realizando gestiones ante funcionarios y legisladores para plantear las necesidades de la zona’, aseguró al mismo tiempo que manifestó su preocupación por la distribución de recursos y obras entre el norte y el sur de Mendoza.

A esto sumó la situación del financiamiento productivo ya que actualmente no existen líneas accesibles para buena parte de los productores y empresas de Alvear, debido a que las condiciones anunciadas dificultan el acceso a los créditos.

«NO ESTAMOS BUSCANDO COLABORAR CON UN PARTIDO POLÍTICO»

Asimismo remarcó que el objetivo de la Cámara es defender los intereses del departamento independientemente de los espacios políticos: ‘no estamos buscando colaborar con un partido político, estamos queriendo colaborar con el pueblo para que crezcamos’, expresó.

También reclamó una mayor presencia de funcionarios en el territorio para conocer de primera mano las dificultades que atraviesan productores y vecinos, especialmente por el estado de los caminos ganaderos.