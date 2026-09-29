Tras la realización de la segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, el jefe comunal en diálogo con FM VIÑAS realizó un balance del evento y destacó el trabajo de organización, respuesta del público y el impacto que tuvo la propuesta para el departamento.

Alejandro Molero señaló que uno de los principales aspectos positivos fue haber logrado desarrollar un evento de gran magnitud con orden y seguridad: ‘recibimos muchos comentarios de visitantes de distintos puntos del país, tuvimos buen comportamiento del público y ausencia de incidentes de consideración’, manifestó.

Entre los puntos que se trabajaron respecto de la primera edición estuvo la gastronomía ya que debido a las largas filas registradas el año anterior se decidió triplicar la cantidad de puestos y ampliar la oferta: ‘el crecimiento de la convocatoria dejó un nuevo desafío para la próxima edición como lo es la conectividad, el incremento de entre 5.000 y 6.000 espectadores generó dificultades en el servicio de internet y en el funcionamiento de las billeteras virtuales fue una situación que será uno de los aspectos a resolver de cara al próximo año’, detalló.

Según detalló la organización involucró una inversión superior a los $550 millones, además de unos $150 millones destinados a cuestiones técnicas, traslados, alojamiento y otros gastos vinculados con los artistas.

Otro de los objetivos planteados es continuar ampliando la llegada de visitantes de otras provincias: ‘en esta edición hubo asistentes provenientes de San Juan, Neuquén, La Pampa y Córdoba, entre otros puntos’, destacó ya que desde el municipio consideran que la presencia de público de provincias vecinas puede convertirse en una vía de promoción para futuras ediciones y contribuir al crecimiento turístico del festival.

General Alvear se mostró en la FIT

Luego de la Fiesta de la Cerveza, el intendente participó de la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde General Alvear contó nuevamente con un espacio para promocionar sus atractivos, productos y propuestas.

Molero destacó que la feria representa una importante vidriera para el departamento, ya que permite mostrar su gastronomía, turismo rural y diferentes alternativas para quienes buscan un destino de descanso: ‘General Alvear tiene el desafío de dejar de ser considerado únicamente como un lugar de paso hacia otros destinos de Mendoza y lograr que los visitantes permanezcan dos o tres noches en el departamento’, manifestó.

También señaló que el desarrollo de la costanera del río Atuel y la incorporación de nuevos atractivos, como el futuro parque aéreo, pueden contribuir a ampliar la oferta turística y generar nuevas razones para que quienes llegan a la zona decidan quedarse más tiempo.