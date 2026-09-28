Red Verde llevará adelante el próximo sábado 3 de octubre un taller práctico destinado a quienes quieran aprender a iniciar y mantener una huerta domiciliaria.

La propuesta estará a cargo de la Ingeniera Ignacia Peroni y Julia Delgado, tendrá lugar en la huerta particular ubicada en calle 5.

Peroni en diálogo con FM VIÑAS brindó detalles sobre la actividad: ‘la actividad busca brindar herramientas sencillas para que los participantes puedan comenzar a producir sus propios alimentos en sus hogares, abordando desde la preparación del suelo hasta la siembra, el trasplante y las técnicas de riego’, destacó.

Este taller surgió a partir de una experiencia realizada el año pasado que contó con la participación de alrededor de 60 personas y tuvo muy buena recepción.

Durante las tres horas de capacitación, de 9:00 a 12:00 h, habrá una breve instancia teórica y, principalmente, actividades prácticas: ‘los participantes podrán trabajar directamente con tierra, plantines y semillas, conociendo las diferentes formas de siembra, tamaños de las semillas y las particularidades de cada cultivo’, manifestó..

Uno de los puntos que se abordará será la preparación del suelo para lograr una tierra fértil y adecuada para el crecimiento de las plantas.

El costo del taller es de $20.000 y cuenta con un cupo máximo de 20 personas, debido a que se busca garantizar un espacio de trabajo cómodo y una experiencia práctica para todos los asistentes.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 1 de octubre y se realizan directamente a través de los siguientes números:

2615-881400 (Nacha)

2942-665939 (Julia)