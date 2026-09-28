El departamento participa de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), uno de los encuentros más importantes del sector a nivel nacional, donde se busca fortalecer su posicionamiento turístico y promocionar sus principales atractivos, productos y eventos.

Desde Buenos Aires y en diálogo con FM VIÑAS, el responsable del área de Turismo de la Municipalidad de General Alvear, Gustavo García, destacó el balance de la participación en la feria y remarcó la importancia de aprovechar estos espacios para mostrar todo lo que el departamento tiene para ofrecer: ‘es un evento que lleva mucho trabajo y que salga de la forma que salió, la verdad que uno como alvearense tiene que sentirse muy contento’, señaló.

La delegación alvearense llegó a Buenos Aires luego de la realización de la segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, un evento que también tuvo presencia y repercusión en la FIT: ‘durante la feria fueron varios los comentarios recibidos sobre el desarrollo de la celebración y su impacto como propuesta turística’, comentó.

La participación en la FIT también permite comenzar a promocionar con anticipación eventos que forman parte del calendario turístico del departamento, entre ellos la próxima edición de la Fiesta de la Cerveza y la Fiesta Nacional de la Ganadería.

Uno de los ejes de la presencia de General Alvear en la feria es la promoción de sus productos regionales: ‘General Alvear cuenta con una variada oferta de productos, entre ellos vinos, embutidos, dulces y alimentos elaborados en la región que son presentados ante visitantes y operadores turísticos’, detalló.

Este año, la FIT cuenta con un espacio interno destinado a la provincia de Mendoza, donde participan los distintos departamentos. La propuesta incluye un sector común con una barra y un formato de patio cuyano, que permite realizar degustaciones y presentar los diferentes atractivos de cada destino.