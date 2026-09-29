Este jueves ingresará en sesión y tomará estado parlamentario un proyecto que propone destinar parte de las regalías correspondientes a Los Nihuiles al sostenimiento de la lucha antigranizo en los departamentos del sur de Mendoza.

Según explicó la concejal Florencia Escartín la iniciativa plantea que estos recursos permitan financiar el sistema de lucha contra el granizo y evitar que el costo recaiga sobre las arcas municipales: ‘se busca que sea el Estado provincial destine fondos específicos para garantizar la continuidad de esta herramienta para los productores’, aseguró.

El proyecto propone utilizar parte de las regalías que recibe Mendoza por la generación hidroeléctrica, de acuerdo con lo señalado, la participación provincial representa aproximadamente un 12% y se estima que podría significar alrededor de 2,5 millones de dólares anuales: ‘una parte de esas regalías tienen que ser destinadas a solventar definitivamente la lucha antigranizo’, sostuvo Escartín, quien remarcó que el objetivo es generar una fuente de financiamiento que permita sostener el sistema sin trasladar el esfuerzo económico a los municipios.

Además del financiamiento de la lucha antigranizo, el proyecto incluye un pedido de informe detallado sobre el proceso de licitación y eventual venta de Los Nihuiles: ‘no hay claridad sobre los pliegos y esta operación implica que Mendoza deje de tener participación en las centrales hidroeléctricas, actualmente se trata de una empresa mixta en la que la Provincia posee un porcentaje’, aseguró.

La iniciativa fue conversada con productores que participaron de la asamblea realizada en torno a la continuidad de la lucha antigranizo, además de referentes de San Rafael, Malargüe y legisladores provinciales.