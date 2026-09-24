Los goles para el lobo fueron de Cristian Estigarribia en dos oportunidades, Ramiro Riarte y Mauricio Dalseco.

En el cierre de la 5ª fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2026, la Zona 1 de la Región Cuyo en lo que fue una nueva edición del Clásico del Sur, el Sport Club Pacífico goleó a Huracán 4-1 y el elenco sanrafaelino a falta de una fecha quedó eliminado del certamen.

En la sexta fecha, Pacífico estará recibiendo al Deportivo Goudge y Huracán enfrentará a Quiroga.

TABLA DE POSICIONES

Pacífico 13 puntos (Clasificado)

Deportivo Goudge 7 puntos (Clasificado)

Quiroga 4 puntos

Huracán 3 puntos