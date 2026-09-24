El trabajo conjunto entre la Policía de Tránsito Municipal y personal policial permitió desarrollar un operativo preventivo durante la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino.

Hasta las 11 de este domingo se registraron:

• 12 alcoholemias positivas detectadas con alómetro, sin multas.

• 2 alcoholemias positivas con retención de vehículos, ambas fuera del radio de la Fiesta.

• 0 accidentes con o sin lesionados.

• 0 denuncias por robos.

• 0 riñas denunciadas.