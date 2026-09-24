El trabajo conjunto entre la Policía de Tránsito Municipal y personal policial permitió desarrollar un operativo preventivo durante la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino.
Hasta las 11 de este domingo se registraron:
• 12 alcoholemias positivas detectadas con alómetro, sin multas.
• 2 alcoholemias positivas con retención de vehículos, ambas fuera del radio de la Fiesta.
• 0 accidentes con o sin lesionados.
• 0 denuncias por robos.
• 0 riñas denunciadas.
Además, se coordinó el trabajo preventivo en las rutas con las dependencias policiales de Salto de las Rosas, San Rafael, Villa Atuel y Monte Comán, sin novedades.