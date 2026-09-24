Una de las bandas fundamentales del rock argentino llegó al escenario Mastai y ofreció una noche cargada de potencia, emoción y rock.

Con Ricardo Mollo y Diego Arnedo al frente, Divididos desplegó toda su energía ante un público que acompañó cada canción, en un show marcado por la contundencia de su sonido y la conexión con la gente.

El repertorio recorrió distintas etapas de una trayectoria que lleva décadas formando parte de la historia del rock nacional, con canciones que siguen encontrando nuevas generaciones de seguidores.

En el corazón de la Fiesta de la Cerveza, Divididos volvió a demostrar la vigencia de una banda que mantiene intacta su identidad y su fuerza sobre el escenario.