NUEVA PELEA FRENTE A UNA COMISARÍA DE GENERAL ALVEAR TRAS LA VIOLENTA RIÑA ENTRE DOS GRUPOS

El hecho se produjo alrededor de las 7, luego de varios llamados al 911 que alertaron sobre un enfrentamiento. Cuando los efectivos policiales llegaron hasta calle San Juan, encontraron a dos hombres heridos.

Uno de ellos fue identificado como J.M.G., de 25 años , quien presentaba una grave herida de arma blanca en la región subclavia derecha y un sangrado activo severo . De acuerdo con el parte médico, el joven ingresó al hospital Enfermeros Argentinos sin presión arterial y con respiración agónica.

Ante la gravedad del cuadro, se activó el protocolo de transfusión masiva y fue trasladado de urgencia al quirófano. Tras ser estabilizado, J.M.G. quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado. En tanto, el hermano, identificado como B.E.G., de 26 años, también resultó herido y permanece bajo evaluación médica.

Dos personas aprehendidas tras la riña

La pelea también dejó heridos a F.I.F., de 20 años, y A.V.F., de 17, quienes fueron aprehendidos por la Policía. El adolescente fue trasladado a la Unidad Provincial de Abordaje de Niños y Adolescentes (UPANA), mientras que el joven de 20 años quedó internado para control médico luego de presentar un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y una herida punzante en el cuello.

Según el informe médico, a F.I.F. se le practicó una angio-TC, estudio que no evidenció lesiones en los vasos sanguíneos del cuello, aunque sí permitió detectar enfisema subcutáneo.

Nueva pelea frente a una Comisaría

La tensión no terminó con el enfrentamiento del domingo. Este lunes por la tarde, familiares vinculados con el hecho protagonizaron una nueva disputa en el exterior de la Comisaría 14° de General Alvear.

De acuerdo con la información que trascendió, en el lugar se produjeron agresiones físicas y verbales entre los familiares de los involucrados. Además, durante el enfrentamiento se habrían arrojado objetos contundentes. Ante esta situación, debió intervenir personal policial para controlar la pelea y evitar que el conflicto continuara.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad y ahora las imágenes podrían ser incorporadas a la investigación para determinar qué ocurrió durante el nuevo enfrentamiento.

La investigación busca determinar cómo comenzó la pelea

Mientras tanto, la Justicia avanza para establecer cómo se inició la riña y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados. En el lugar del primer enfrentamiento trabajan efectivos de Policía Científica y de Investigaciones, quienes realizan distintas pericias para reconstruir la secuencia de los hechos.

Además, se llevan adelante peritajes sobre una utilitaria que estaría vinculada con la causa, mientras los investigadores buscan reunir elementos que permitan esclarecer el violento episodio ocurrido durante la madrugada del domingo.