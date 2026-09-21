El Ente Provincial Regulador Eléctrico oficializó nuevas penalizaciones económicas contra las distribuidoras de energía en territorio provincial tras constatar deficiencias en las prestaciones brindadas a los usuarios, según una serie de resoluciones publicadas este lunes en el Boletín Oficial.

Las medidas punitivas responden a los controles acumulados sobre los parámetros de calidad técnica exigidos en los contratos de concesión vigentes dentro de la provincia, obligando a las empresas a resarcir a los afectados de manera directa.

Millonarias penalizaciones y devolución directa a los usuarios afectados

Edemsa encabeza con amplio margen el listado de penalizaciones tras confirmarse una multa total que asciende a los 5.368.569.989,40 pesos correspondientes al trigésimo tercer semestre de control.

Del monto total aplicado a la principal distribuidora eléctrica, más de 3.495 millones de pesos se destinarán de manera directa a bonificar las facturas de los clientes con suministro en baja tensión, mientras que otros 239 millones recaerán sobre usuarios en alta y media tensión, completándose el esquema con asignaciones específicas para el fondo compensador tarifario y cuentas de acumulación.

La Cooperativa Eléctrica de General Alvear (CECSAGAL) recibió por su parte una sanción económica fijada en 123.738.401,97 pesos derivada de los controles técnicos del trigésimo cuarto período evaluado, donde la mayor parte de este resarcimiento económico —estimado en más de 113 millones de pesos— se acreditará directamente en favor de los usuarios conectados en baja tensión, restando un saldo menor destinado al fondo compensador provincial.

La Cooperativa de Electrificación Rural Alto Verde y Algarrobo Grande Ltda. completa el listado de resoluciones punitivas con una sanción individual por calidad de producto técnico que alcanza la suma de 832.691 pesos, correspondiente también al trigésimo cuarto semestre de control y sin registrar apartamientos en los indicadores globales del período.

Todas las entidades prestatarias deberán aplicar de forma obligatoria los descuentos correspondientes en las próximas facturaciones conforme a las pautas regulatorias de actualización fijadas por el organismo de control.

Las resoluciones establecen además que los importes contemplan intereses punitorios automáticos en caso de registrarse retrasos en la acreditación de los fondos hacia los usuarios damnificados por las fallas técnicas.