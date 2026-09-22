En la noche del miércoles el Sport Club Pacífico logró llevarse la primer final en condición de visitante frente a Ferro.

El gol de la victoria fue de Sebastian Olmedo en los últimos segundos del encuentro, el lobo alvearense aguarda por la vuelta que se jugará en el Gigante de Cemento.

Asimismo el domingo 27 de septiembre desde las 20:30 h recibirá a Huracán de San Rafael por una nueva fecha del Regional Amateur, el blanquinegro se encuentra puntero mientras que el globo necesita una victoria para seguir en la pelea.