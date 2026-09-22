El director del Hospital Enfermeros Argentinos, Alejandro Torres, brindó detalles sobre el estado de salud de los integrantes de la familia que sufrió un grave siniestro vial el pasado fin de semana en Bowen y también se refirió a la situación de Joel Jiménez, el joven que ingresó al nosocomio tras recibir una herida cortopunzante.

Respecto de la familia oriunda de Buenos Aires que protagonizó el siniestro vial, Torres señaló que se registra una evolución favorable en varios de los pacientes.

El hombre de 54 años, que había ingresado con una fractura de pelvis estable y posteriormente fue diagnosticado con una lesión diafragmática, fue intervenido quirúrgicamente y presentó una buena evolución: ‘este miércoles fue retirado del respirador y ya no requiere asistencia mecánica respiratoria, está hemodinámicamente estable’, explicó.

En tanto, la mujer de 20 años, que sufrió múltiples fracturas, también presenta una evolución favorable: ‘el equipo médico logró estabilizar las distintas lesiones y se encuentra preparada para un eventual traslado hacia Mar del Plata, ciudad de origen de la familia’, agregó.

El paciente de 13 años, permanece bajo evaluación médica luego de haber reingresado al hospital a raíz de un cuadro de vómitos intensos: ‘se estudia la posibilidad de que exista una suboclusión u oclusión intestinal pero se encuentra estable’, manifestó.

Torres también realizó una aclaración respecto de información difundida previamente sobre el supuesto alta de uno de los integrantes de la familia.

El director explicó que se produjo un error de tipeo en el informe médico y que, en determinadas ocasiones, cuando se habla de “alta” se hace referencia al alta otorgada por una determinada especialidad y no necesariamente al alta hospitalaria definitiva.

Grave estado de salud de Joel Jiménez

El director del Hospital Enfermeros Argentinos describió su estado como muy grave y explicó que el paciente ingresó prácticamente exsanguinado, es decir, con una pérdida masiva de sangre: ‘se lo recuperó, se lo reanimó y se lo politransfundió en forma urgente, vos lográs recuperar al paciente, pero esta exsanguinación por la lesión y el tiempo que ha pasado produce lesiones graves, renales y cerebrales, que son muy difíciles de recuperar’, detalló.

Jiménez ya fue intervenido quirúrgicamente en distintas etapas, en una primera instancia, los profesionales trabajaron para controlar el sangrado provocado por la lesión y posteriormente debieron realizar una neumonectomía del lóbulo apical del pulmón derecho.

Actualmente, el joven permanece sedado y conectado a asistencia respiratoria mecánica, el equipo médico evalúa retirarle el respirador y aguarda su evolución para determinar el alcance de las lesiones provocadas por la importante pérdida de sangre: ‘hay que esperar a ver cómo evolucionó el paciente porque las lesiones que traía eran extremadamente graves’, sostuvo Torres, quien remarcó que el pronóstico es reservado.