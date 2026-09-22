El próximo miércoles 30 de septiembre, en Granja Don Paco, tendrá lugar la instancia departamental de “La Receta de mi Abuela/o”, una propuesta destinada a rescatar recetas familiares y promover la participación de las personas mayores.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 25 de septiembre en la Dirección de Familia, ubicada en Belgrano 345.

Se apunta a personas mayores de 60 años residentes en General Alvear, quienes podrán presentar una receta dulce o salada de tradición familiar, escrita de puño y letra.

La coordinadora del Programa del Adulto Mayor, Jorgelina Peralta, invitó a sumarse a la iniciativa y destacó: “la idea es que se animen a participar. Además de presentar una receta tradicional, es una oportunidad para compartir, encontrarse y disfrutar entre familias y adultos mayores”.

Los participantes competirán por premios para el primer y segundo puesto, aportados por CECSAGAL en apoyo a esta propuesta destinada a revalorizar las tradiciones familiares y el encuentro entre generaciones.

Quien obtenga el primer puesto representará a General Alvear en la instancia provincial, prevista para el 24 de octubre en el departamento de Las Heras.