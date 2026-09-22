General Alvear sumará dos nuevas tecnicaturas universitarias a su oferta educativa a partir del convenio firmado entre la Municipalidad y la Universidad Nacional de los Comechingones.

Se trata de las carreras de Planificación y Ordenamiento Territorial y Gestión Integral de Incendios Forestales, ambas con una duración de dos años y medio, modalidad virtual con instancias presenciales y de carácter gratuito.

La presentación estuvo a cargo del secretario de Gobierno, Fabio Gómez Parra, y el director de Educación, José Morán, acompañados por el delegado de la Subsecretaría de Ambiente de Mendoza, Alfredo Reta.

“La educación nos permite crecer, progresar y tener un futuro mejor. La Municipalidad de General Alvear sigue ampliando la oferta educativa universitaria con dos tecnicaturas muy importantes para nosotros, como Control del Fuego y Ordenamiento Territorial”, señaló Gómez Parra.

Por su parte, Morán explicó que la Tecnicatura en Planificación y Ordenamiento Territorial surge a partir de una demanda planteada por vecinos del departamento y tiene como objetivo brindar herramientas para proyectar el crecimiento de las ciudades, contemplando el uso del suelo, el ambiente y las diferentes actividades que se desarrollan en el territorio.

En cuanto la Tecnicatura Universitaria en Gestión Integral de Incendios Forestales fue gestionada específicamente para General Alvear, teniendo en cuenta las características del territorio y las necesidades vinculadas a la prevención, la evaluación de riesgos, la atención de emergencias y el manejo del fuego.

“Es una carrera muy importante para el territorio de General Alvear. Trabajamos con el intendente Alejandro Molero para poder traerla y pudimos cerrar este convenio que nos permite ofrecerla en el departamento”, afirmó Morán.

Esta propuesta también permitirá fortalecer la capacitación de quienes forman parte de organismos e instituciones vinculados a la atención de emergencias y al manejo del fuego, entre ellos bomberos voluntarios, brigadistas, Policía, Policía Vial y personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

En este sentido, Reta destacó la incorporación de esta formación y su vínculo con la trayectoria del departamento en materia de prevención y combate de incendios forestales. “En Alvear fue la cuna donde nació el Plan Provincial de Manejo del Fuego. Tener una tecnicatura que eleve el nivel profesional de los brigadistas y de quienes trabajan en conservación e incendios forestales es un orgullo y un honor”, expresó.

Con estas incorporaciones, la Dirección de Educación municipal alcanza 23 carreras disponibles, 21 de ellas gratuitas, mientras que desde el Municipio anticiparon que trabajan en el cierre de tres nuevas propuestas educativas.

Morán resaltó además que la oferta académica no solo convoca a estudiantes locales, sino también de distintos puntos de Mendoza y de las provincias de San Luis y La Pampa. Según detalló, actualmente 680 estudiantes provenientes de otras localidades eligen General Alvear para cursar sus estudios, consolidando al departamento como una alternativa educativa para la región.