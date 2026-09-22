Ya se encuentran abiertas las inscripciones para acceder a una nueva línea de créditos destinada a fortalecer la producción forrajera en General Alvear.

Los interesados pueden acercar la documentación requerida por Mendoza Fiduciaria a las oficinas de Desarrollo y a las delegaciones productivas del departamento.

Según explicó Guillermo Modón desde la Oficina de Desarrollo, el programa está dirigido a productores inscriptos en el RUT y contempla emprendimientos de hasta 20 hectáreas: ‘los créditos van desde $1.200.000 hasta $25.000.000 millones y podrán utilizarse principalmente para la adquisición de semillas forrajeras, entre ellas alfalfa y maíz’, destacó.

La línea también contempla la compra de insumos y herramientas vinculadas con la actividad, así como inversiones destinadas a mejorar la eficiencia de riego, incorporar malla antigranizo y sistemas de producción controlada.

Este programa funciona con una garantía respaldada por la coparticipación lo que permite reducir la cantidad de requisitos y formularios necesarios para acceder al financiamiento: ‘el crédito tendrá un plazo de 18 meses, con un período inicial de seis meses, aunque la implementación definitiva también estará vinculada a una modificación de la ordenanza municipal vigente’, aclaró Modón.

Actualmente, General Alvear cuenta con aproximadamente 2.000 hectáreas registradas en el RUT, aunque se plantea la necesidad de continuar aumentando esa superficie.

Uno de los objetivos planteados por el Gobierno departamental es avanzar a futuro hacia la exportación de alfalfa producida en General Alvear, siguiendo experiencias que ya existen en provincias como La Pampa, San Luis y San Juan.