Con la participación de cerca de 50 vecinos, se realizó el primer taller sobre elaboración y manejo de huertas familiares en el barrio San Carlos.

La capacitación fue dictada por la Asesoría de Gestión Ambiental y organizada por la oficina municipal del barrio.

Durante la jornada, se brindaron conocimientos prácticos para iniciar una huerta en casa, con herramientas para la preparación del suelo, técnicas de siembra y cuidados básicos de las plantas.

La propuesta permitió acercar a las familias recursos para producir sus propios alimentos y aprovechar los espacios disponibles en sus viviendas.

La iniciativa busca promover el acceso a alimentos frescos, saludables y agroecológicos, además de fomentar la soberanía alimentaria, el consumo responsable y la incorporación de prácticas sustentables en los hogares y la comunidad.

La convocatoria y el interés de los participantes impulsan la continuidad de la propuesta, que se replicará en distintos puntos del departamento para acompañar a más familias en la creación y el cuidado de sus propias huertas.