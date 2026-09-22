La Municipalidad de General Alvear, a través de la Dirección de Turismo, dispondrá un servicio de transporte para facilitar el traslado de quienes quieran asistir a la segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino y no cuenten con movilidad propia.

El servicio funcionará este sábado 26 de septiembre desde las 13:00 h y tendrá una frecuencia cada una hora hasta las 19:00 h.

Los colectivos partirán desde el Informador Turístico, en el Kilómetro Cero, con destino al Predio Ferial de calle 7 y Ruta 188. Cada unidad tendrá capacidad para 55 pasajeros.

“Es una forma de ofrecer este servicio para todos los alvearenses que quieran asistir a esta fiesta tan importante”, destacó Gustavo García, director de Turismo.

Además, el Informador Turístico extenderá su horario de atención durante jueves y viernes hasta las 21:00 h, para facilitar la compra de entradas a quienes salen de trabajar.

Desde la Dirección de Turismo señalaron también que la capacidad de alojamiento del departamento se encuentra prácticamente cubierta, ante la llegada de visitantes de distintos puntos del país.