Tras postergar durante un año sus estudios por su participación en el reinado, Sofía finalmente logró recibirse de Licenciada en Administración. Además, continúa trabajando junto a su familia, se desempeña en el periodismo y mantiene su pasión por el campo y los animales.
Hace unos días, Sofía concretó uno de los objetivos que tenía pendientes: se recibió de Licenciada en Administración, una carrera que había tenido que postergar durante un año debido a sus compromisos vinculados al reinado: ‘era un sueño que tenía, he recibido muchísimos comentarios de la gente, es un mimo al alma’, expresó en diálogo con FM VIÑAS.
Explicó que su formación también le permite continuar con una actividad que ya desarrolla junto a su familia: ‘lo bueno es que esta carrera me permite seguir con lo que yo vengo haciendo junto a mi familia también’, señaló.
A su actividad profesional se suma otro desafío en el mundo de la comunicación, Sofía forma parte del equipo de Sensa C Play Noticias: ‘es un nuevo desafío para mí, estoy agradecida por la oportunidad y aprendiendo de a poco en este nuevo mundo, disfruto mucho de la tarea y descubrí una faceta que no sabía que me iba a gustar tanto’, manifestó.
En ese sentido, resaltó la importancia de animarse a probar cosas nuevas: ‘la vida se trata de eso, de animarse a hacer cosas, de que si sale mal se mejora y de que todo se aprende, siempre estoy predispuesta a hacer, aprender y animarme’, sostuvo.
Entre tantas actividades, también encuentra tiempo para una de sus grandes pasiones como lo es el campo y los animales: ‘comparto mi tiempo con distintos animales, entre ellos vacas, terneros, ovejas y, especialmente, mis caballos’, concluyó.