A pocos días de la segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, el Predio Ferial de General Alvear ya comenzó a tomar la forma del gran evento que se desarrollará este sábado 26 de septiembre.

El montaje técnico avanza con cuatro escenarios, propuestas gastronómicas y más de 30 artistas que ofrecerán entre 10 y 12 horas consecutivas de música.

La grilla incluye a León Gieco, Divididos, La Franela, Cruzando el Charco, Bándalos Chinos, Yami Safdie y Topa, además de músicos locales que serán parte de distintos homenajes y tributos.

Las puertas del Predio Ferial abrirán a las 13, con la participación de DJs desde las 13.30 y los primeros espectáculos previstos a partir de las 14.30.

La distribución de los escenarios permitirá que los asistentes puedan desplazarse por las distintas áreas sin que la actividad se concentre en un único punto. Cada una de las cuatro «islas» contará con infraestructura técnica propia.

Uno de los cambios previstos para esta edición estará relacionado con la ubicación de los food trucks, que estarán dispuestos frente a los escenarios para facilitar el acceso a las diferentes alternativas gastronómicas y permitir que el público pueda continuar disfrutando de los espectáculos mientras come.

De cara a la jornada del sábado, se trabaja además en un operativo especial que contempla seguridad, emergencias y presencia policial, teniendo en cuenta la cantidad de personas que se espera que ingresen al predio.

La magnitud del evento requiere una planificación que incluye no solamente el montaje de escenarios y sectores gastronómicos, sino también la circulación dentro y fuera del predio, los accesos y la atención ante eventuales emergencias.