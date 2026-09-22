La docente sanrafaelina María Laura Riveros, oriunda de Jaime Prats y con 26 años de trayectoria, recibirá una distinción del Senado de Mendoza. Esto, luego de haber sido seleccionada entre los cinco docentes reconocidos a nivel nacional en la campaña “Mes de la Educación 2026”.

La iniciativa ingresó a la Legislatura provincial y propone reconocer su trayectoria pedagógica y el trabajo que desarrolla en escuelas secundarias del sur mendocino. Riveros resultó seleccionada en la cuarta edición de la campaña impulsada por Fundación Varkey junto a otras organizaciones.

La propuesta nacional busca visibilizar historias de educadores que dejaron una huella en sus comunidades. En la edición 2026 participaron más de 200 nominaciones y un comité seleccionó cinco historias de diferentes provincias.

Riveros llegó a la instancia nacional luego de ser nominada por Emanuel Domínguez, quien fue alumno suyo y actualmente es colega de trabajo.

26 AÑOS EN LAS AULAS DEL SUR

Formada como profesora de Comunicación Social, Riveros comenzó su carrera en escuelas de modalidad domiciliaria y hospitalaria. Actualmente trabaja en la Escuela 4-196 Juan Miguel Escudero de Jaime Prats, la 4-144 12 de Agosto de General Alvear y la 4-015 Seizo Hoshi de Real del Padre.

Entre sus alumnos la conocen como “la profe que hace viajes”, una definición vinculada a una de las principales características de su propuesta educativa: trasladar el aprendizaje fuera del aula.

A lo largo de los años impulsó experiencias en medios de comunicación, empresas, facultades, museos y diferentes entornos naturales. También organizó viajes al Parlamento Juvenil Mercosur, al casco histórico y a espacios tecnológicos y educativos.

Uno de los proyectos más importantes se concretó este año, cuando 19 estudiantes realizaron un viaje educativo de 15 días que incluyó las Cataratas del Iguazú y un recorrido por cinco provincias argentinas.

La propuesta requirió un proyecto pedagógico de 206 páginas y fue posible gracias a un año de trabajo para reunir los recursos necesarios, con participación de estudiantes, docentes y familias.

BRAILLE Y LENGUA DE SEÑAS PARA LLEGAR A TODOS SUS ALUMNOS

Otro de los aspectos destacados en los fundamentos del proyecto legislativo es su compromiso con la educación inclusiva.

Al encontrarse durante su trayectoria con estudiantes con discapacidad visual y auditiva, Riveros decidió capacitarse en braille y lengua de señas para sumar herramientas que le permitieran acompañarlos en sus procesos educativos.

Ahora, el proyecto presentado en el Senado mendocino propone otorgarle una distinción por su trayectoria y por el reconocimiento obtenido en la campaña nacional.

La iniciativa destaca su “compromiso, vocación e innovación pedagógica” y sostiene que su historia representa también el trabajo cotidiano que realizan los docentes en las aulas mendocinas.

Fuente: Diario San Rafael