En la previa de la segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, jóvenes del último año de escuelas secundarias participaron de una capacitación sobre prevención y Conductor Designado, en el marco del programa “Convive Seguro”.

La jornada se desarrolló en Casa Salonia y fue organizada junto a la Asesoría de Juventud, con la participación del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, la Dirección General de Relaciones con la Comunidad, la Dirección de Diversión Nocturna y Policía Vial.

Durante el encuentro se trabajó sobre la importancia del rol del conductor designado y los cuidados necesarios durante la nocturnidad, a través de análisis de casos, preguntas interactivas y recomendaciones prácticas.

También se abordaron aspectos de educación vial, como el respeto por las normas de tránsito, el uso responsable de motos, bicicletas y automóviles, la circulación de peatones y las consecuencias de los siniestros viales.

“Buscamos concientizar a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la figura del conductor designado”, explicó Lorena Rojas, subcomisario de la Dirección de Relaciones con la Comunidad Zona Sur.

HOY CUIDO A MIS AMIGOS

La capacitación forma parte del programa Conductor Designado “Hoy cuido a mis amigos”, que tendrá continuidad durante la Fiesta de la Cerveza. Los jóvenes que participaron de la formación serán parte de la implementación de la propuesta y dispondrán de códigos QR en el ingreso al predio para quienes deseen registrarse como conductores designados.

Una vez realizada la inscripción, se colocará un precinto que permitirá identificar a quienes asuman este compromiso durante la celebración.

La semana posterior a la Fiesta se realizará el sorteo de un monopatín eléctrico y una freidora de aire entre las personas registradas como conductores designados. Antes de la entrega de los premios se verificará que quienes resulten sorteados no registren multas por alcoholemia durante el fin de semana de la celebración.

La iniciativa busca fortalecer la prevención y promover decisiones responsables al momento de regresar a casa, para que el disfrute de la Fiesta de la Cerveza esté acompañado por el cuidado propio y de los demás.