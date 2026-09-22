Con motivo de la 2ª Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, este sábado 26 de septiembre se implementará un operativo especial de tránsito desde las 11 horas, con cortes y desvíos destinados a garantizar la circulación segura de asistentes y vecinos.

La Ruta 188 permanecerá cortada entre calle Echeverría, a la altura del Monumento al Agua, y calle 7.

El ingreso a la zona restringida estará habilitado únicamente para quienes cuenten con entrada. Para el tránsito habitual se dispondrán desvíos señalizados, mientras que los camiones que circulen por la 188 deberán utilizar calle Silvio Tricerri, Diagonal Carlos Pellegrini, 5 esquinas y retomar por calle 7.

El coordinador del Consejo de Seguridad, Luis Alcaíno, señaló que el operativo busca priorizar la seguridad de quienes concurran al evento y de quienes transiten por la zona. También confirmó controles permanentes de alcoholemia a cargo de Policía Vial Municipal y Policía de Mendoza.

Como parte del operativo, taxis y remises podrán ingresar y luego regresar al casco céntrico por los recorridos habilitados.

También se dispondrá un sector específico para los micros que trasladen asistentes, con el objetivo de ordenar la circulación en las inmediaciones del predio.