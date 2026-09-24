El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, y Billy Álvarez, de 300 Producciones, realizaron un balance de la segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, que se desarrolló este sábado 26 de septiembre en el Predio Ferial, con una propuesta que reunió música, gastronomía y actividades para distintos públicos.

Durante la conferencia de prensa, Álvarez destacó el crecimiento del encuentro respecto de su primera edición y puso el foco en el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

“Cuando funciona un equipo de trabajo suceden estas cosas. Podemos hacer cosas mucho más grandes, con buena calidad y con un gran equipo humano”, sostuvo el productor, quien además remarcó que desde 300 Producciones se buscó brindar el mismo tratamiento a los artistas locales y nacionales.

Álvarez recordó que el proyecto comenzó como un sueño compartido con el jefe comunal y señaló que, dos años después, la fiesta logró consolidarse. “Este espacio se creó con buenas intenciones y fue pensado desde el corazón. Frente a eso podemos hacer muchas cosas y podemos equivocarnos, pero mientras haya buenas intenciones, todo lo demás se puede corregir”, expresó.

Por su parte el Intendente Alejandro Molero calificó como positivo el balance de esta segunda edición y estimó que la cantidad de asistentes habría duplicado a la registrada el año pasado, aunque aclaró que todavía no estaba cerrado el recuento definitivo de entradas, invitados y participantes.

El intendente también destacó el impacto que tuvo la articulación entre el Municipio y la productora. “Ante las dificultades económicas que atraviesa el país, cuando muchos festivales están teniendo serias dificultades, acá hay un trabajo en equipo entre lo público y lo privado”, afirmó.

En ese sentido, señaló que la propuesta logró ampliar su alcance territorial. De acuerdo con un relevamiento preliminar de la venta de tickets mencionado durante la conferencia, alrededor de 7.000 entradas fueron adquiridas fuera de Mendoza, con visitantes provenientes de provincias como San Luis, San Juan, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz. También destacó la mayor presencia de público de San Rafael respecto de la primera edición.

Molero consideró que este crecimiento permite proyectar nuevas estrategias de promoción para próximas ediciones y anticipó el desafío de profundizar la difusión en aquellas provincias que ya comenzaron a aportar público.

La diversidad de la programación también fue señalada como uno de los aspectos centrales de esta edición, con propuestas vinculadas al rock, el folclore y los espectáculos familiares. “Es un festival que ya es masivo y que es de la familia. Hemos intentado que sea sumamente cuidado y que no haya inconvenientes para los asistentes”, manifestó el intendente.

Con el cierre de esta segunda edición, ambos anticiparon la continuidad del proyecto. Álvarez confirmó que habrá una tercera edición y explicó que el trabajo comenzará de inmediato para evaluar lo realizado, corregir aspectos organizativos y definir los próximos pasos.

“Siempre hay cosas que corregir y mejorar. La primera edición fue más chica y esta fue mucho más grande en todo sentido. Ahora hay que pensar en cómo sigue creciendo naturalmente, sin forzar nada”, señaló.

Molero, en tanto, planteó como objetivo que cada edición supere a la anterior y que la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino continúe ampliando su convocatoria y alcance nacional.