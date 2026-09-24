Un hombre de 30 años fue aprehendido durante la madrugada de este domingo en General Alvear, luego de que un control policial detectara que conducía un vehículo con un nivel de alcohol en sangre de 2,26 gramos por litro (G/L).

El procedimiento se registró alrededor de las 03:22, en la intersección de Ruta Nacional 188 y calle 7, en jurisdicción de la Comisaría 14° de General Alvear.

Según informaron fuentes policiales, efectivos se encontraban realizando tareas de control e identificación de vehículos y personas cuando procedieron a detener e identificar al conductor de un Chevrolet Corsa.

Durante la intervención, los uniformados advirtieron que el hombre, identificado como F. T., de 30 años, emanaba un fuerte olor etílico. Ante esta situación, se le practicó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2,26 G/L.

A raíz del resultado, se dio intervención al Juzgado Contravencional en turno, que dispuso la aprehensión del conductor y el secuestro del vehículo.

De esta manera, el procedimiento permitió retirar de circulación al automovilista y avanzar con las actuaciones correspondientes por la infracción detectada.