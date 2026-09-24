El Gobierno provincial confirmó la fecha de acreditación de los haberes correspondientes a septiembre. Los trabajadores podrán disponer del dinero en sus cuentas bancarias durante la jornada.

Los empleados estatales de Mendoza ya tienen definida la fecha de cobro de los haberes correspondientes a septiembre. Según la información oficial, los salarios serán depositados este miércoles 30 de septiembre, por lo que los trabajadores podrán acceder al dinero a través de sus respectivas cuentas bancarias.

La acreditación se realizará durante el transcurso de la jornada del miércoles y alcanzará a los trabajadores de la administración pública provincial. De esta manera, los empleados podrán disponer de sus ingresos correspondientes al mes en la fecha establecida por el Gobierno.

El depósito de los sueldos de septiembre se concretará directamente en las cuentas bancarias utilizadas habitualmente para el pago de haberes. No se informó, hasta el momento, una modificación en el cronograma previsto para la acreditación.

Con esta fecha, los estatales mendocinos podrán contar con sus salarios a partir del 30 de septiembre, último día hábil del mes. La confirmación oficial permite anticipar cuándo estará disponible el dinero para los trabajadores alcanzados por el esquema de pagos provincial.