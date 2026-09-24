En Bodega Faraón se desarrolló una capacitación sobre ensilado y destete precoz, organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico, destinada a productores ganaderos y forrajeros del departamento.

La actividad también contó con la participación de alumnos de 6° año de la Escuela de Agricultura.

La jornada estuvo a cargo de los médicos veterinarios Marcos Pesce y Guillermo Gutiérrez, de la empresa Deprec SAS, quienes compartieron experiencias y resultados prácticos sobre plataformas de destete precoz. Además, Paulo Palma, de WRB Silajes, junto a representantes del semillero Dan Seeds de Río Cuarto, brindaron herramientas vinculadas al manejo forrajero y la producción de silajes de maíz.

El secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Modón, destacó que la propuesta surgió a partir del trabajo conjunto entre profesionales, empresas y productores, con el objetivo de acercar conocimientos y experiencias que contribuyan a mejorar la productividad ganadera local. Asimismo, remarcó el importante interés generado por la capacitación entre los asistentes.

Durante el encuentro se abordaron alternativas productivas para la elaboración de reservas forrajeras y la alimentación animal, promoviendo la incorporación de tecnologías y prácticas que permitan fortalecer el desarrollo de la actividad ganadera en General Alvear.