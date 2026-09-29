LOS 271.000 MOROSOS MENDOCINOS PODRÁN REFINANCIAR SUS DEUDAS CON UNA LEY QUE LOS AMPARA

Desde este miércoles esos mendocinos endeudados podrían aliviar la carga de sus deudas. Es que con el nuevo esquema que plantea la ley 9.730 podrían conseguir una mejor tasa de interés, extender el plazo para devolver el préstamo que obtuvieron o la cantidad de cuotas.

Incluso contempla operaciones en las que una entidad refinancia para cancelar una deuda que el cliente tiene con otro banco.

Es que la ley le propone a los bancos y entidades financieras que refinancien a sus deudores, y a cambio ofrece rebajarles 2 puntos la alícuota de Ingresos Brutos, que tendrá como tope el 5%, y los exime de pagar el impuestos de Sellos en esos nuevos acuerdos.

La exigencia para esos bancos es que en la refinanciación de esas deudas tenga una Tasa Nomina Anual de hasta 40% y un plazo mínimo de 24 meses.

Cuánto y a quienes les deben los mendocinos

En cuanto a montos, las familias mendocinas registran préstamos promedio inferiores a la media nacional en bancos y en el total del sistema, aunque superiores en billeteras virtuales.

Aún así, la falta de pago disparó la morosidad a un punto que hasta el Gobierno provincial decidió intervenir en el asunto.

Mientras la media de un préstamo bancario es de $ 3.009.527 (vs. $ 3.274.414 que es el promedio en el país), $ 1.286.573 en billeteras virtuales (vs. $ 1.199.936 país) y $ 2.482.478 en el total del sistema (vs. $ 2.556.203 país).

Con un promedio por familia de $ 2,5 millones en julio ($2,6 millones promedio país), los endeudados ubican a la provincia en el puesto 10° del ranking, por encima de otras como las del NOA y centro del país.

En cuestión de meses, la posición de los deudores irregulares se agravó rápido. Así, los menos (unos 99.900) están ubicados por el Banco Central en «situación 3 o 4», pero la mayoría (171.504) quedó, por ahora, como «incobrables». Ni más ni menos que un contundente 9 de cada 10 morosos registrados por el sistema.