La iniciativa enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados busca dotar al Estado de herramientas ágiles para acelerar obras preventivas y coordinar una respuesta rápida frente a la temporada de lluvias extremas.

El Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley para declarar la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático en todo el territorio de Mendoza ante el panorama pronosticado por el Super Niño.

La medida se enmarca en las previsiones por el fenómeno meteorológico para el ciclo 2026-2027 y apunta a anticiparse a los daños que puedan sufrir la población, los servicios esenciales, la infraestructura y la producción local.

La propuesta fija un plazo inicial de 180 días de emergencia, con la posibilidad de extenderlo por un período igual a través de un decreto fundado.

Con este marco legal, el Estado busca agilizar las contrataciones directas indispensables para atender situaciones críticas y acelerar la ejecución de obras hidráulicas, tareas de limpieza en cauces y canales, mantenimiento de caminos y la ampliación del sistema de alerta temprana.

Según el comunicado, el plan contempla un trabajo articulado entre la Provincia, los municipios, el Departamento General de Irrigación y los servicios públicos.

Las autoridades remarcaron que todas las herramientas excepcionales habilitadas por la normativa deberán utilizarse bajo estrictos criterios de transparencia, eficiencia y control público para garantizar una respuesta eficaz ante cualquier contingencia climática.