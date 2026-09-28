General Alvear tendrá por delante un fin de semana con distintas propuestas deportivas que convocarán a participantes de diferentes puntos de la provincia y el país.

Uno de los principales atractivos será la segunda edición del Desafío del Atuel, competencia que además definirá el Campeonato Alvearense de Mountain Bike.

La prueba se disputará el domingo 4 de octubre sobre un circuito renovado de 17,8 kilómetros, a la vera del río Atuel y contará con la participación de más de 300 ciclistas. Además, el sábado previo se realizará el festival infantil destinado a las categorías formativas.

El director de Deportes, Alberto Gómez, destacó la expectativa generada por la competencia: “esperamos una gran convocatoria en un circuito muy atractivo. Hemos apostado fuerte a este evento para que siga formando parte de la agenda deportiva de General Alvear durante los próximos años”.

A esta propuesta se sumará el Nacional A y B Juvenil de Handball, que comenzará el lunes 5 de octubre y reunirá en el departamento a equipos masculinos y femeninos de distintas provincias del país. Según informó Gómez, se espera la llegada de entre 300 y 400 jugadores, además de cuerpos técnicos, árbitros y familiares.

La realización de estos eventos refuerza el posicionamiento de General Alvear como sede de competencias deportivas de relevancia, generando además movimiento turístico y económico para el departamento.

Nuevas canchas de pádel para el Polideportivo

En paralelo, este miércoles a las 20 horas quedarán inauguradas las nuevas canchas de pádel del Polideportivo Municipal. La actividad incluirá partidos de exhibición con deportistas locales y una muestra de la Escuela Municipal de Pádel.

‘Tenemos deportistas de muy buen nivel que se destacan dentro y fuera del departamento, por eso decidimos que ellos sean los protagonistas de esta inauguración’, señaló Alberto Gómez.

La propuesta estará abierta a toda la comunidad y busca promover la práctica de esta disciplina, además de mostrar el trabajo que se realiza en la formación deportiva de niños y jóvenes.