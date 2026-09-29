El Lobo Alvearense público un comunicado informando que el encuentro por la última fecha del Regional Amateur 2026 se jugará a puertas cerradas.

🔒 Jugaremos a puertas cerradas

Nada nos duele más que no poder tener a nuestra gente presente en un partido. Pero también nos toca tomar decisiones que creemos necesarias para el funcionamiento y el crecimiento de nuestra institución.

➡️ Nuestra gente nos conoce. Durante este tiempo hemos trabajado para que la familia vuelva a la cancha, para que el fútbol se viva en un marco adecuado y para sostener un crecimiento institucional que también se refleja en nuestra infraestructura y en cada uno de los proyectos que llevamos adelante.

▪️ El partido frente a Huracán fue una verdadera fiesta del fútbol. El encuentro se desarrolló con normalidad y el club cumplió con las medidas de prevención y control correspondientes.

A pesar de ello, se nos ha comunicado que para el próximo partido frente a Goudge se exige un operativo de 45 efectivos policiales, para un encuentro entre semana y correspondiente al cumplimiento del fixture.

Se trata, además, de un partido de características y nivel de riesgo sustancialmente menores al anterior, en el que se dispuso un operativo de 30 efectivos. Nuestro estadio cuenta con las medidas de seguridad acordes a las circunstancias y, a ello, se suma el personal de seguridad privada que el club dispone para garantizar el normal desarrollo de la jornada.

Entendemos la importancia de garantizar la seguridad en cada partido, pero también creemos que el costo que implica afrontar un operativo de estas características resulta muy elevado para nuestra institución y representa una erogación que consideramos innecesaria para las circunstancias de este partido.

👉 Por ese motivo, hemos decidido terminar esta primera fase del torneo jugando a puertas cerradas, asumiendo el costo de un operativo de 10 efectivos.

No se trata de no hacer, una vez más, un esfuerzo económico. Se trata de cuidar los recursos del club y destinarlos a aquello que consideramos prioritario: seguir creciendo, mejorar nuestra infraestructura y fortalecer una institución que es de todos.

Nos tocará sortear este paso y esperar la próxima instancia con más fuerza y ganas que nunca 💪