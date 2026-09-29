La Asociación Protección Integral para la Persona con Discapacidad (APID) lanzó una campaña solidaria que cuenta con el acompañamiento de la Liga Alvearense de Fútbol, con el objetivo de recaudar fondos para sostener y fortalecer las actividades que desarrolla la institución.

El eje de la campaña es una camiseta del Barcelona utilizada y firmada por Lionel Messi, que fue donada a APID a partir del vínculo de una familia relacionada con la institución con una persona que trabajaba junto al futbolista.

La prenda fue bautizada como “La 10 de APID”, será sorteada entre quienes adquieran los números de la rifa.

Desde la Liga Alvearense, el tesorero de la institución, Homero Diberardino, destacó la importancia de acompañar esta iniciativa y confirmó que brindarán apoyo en las canchas, difusión y logística: ‘ya hemos participado anteriormente de campañas solidarias, se trata de una acción que busca generar un beneficio mutuo’, agregó.

En este sentido, Alba Nocoleau, explicó que APID atraviesa dificultades para sostener su funcionamiento debido a la situación económica y la denominada ley de emergencia: ‘continuamos trabajando en nuestro objetivo de acompañar a jóvenes y adultos con discapacidad en su preparación para la vida adulta y el mundo laboral’, comentó.

Desde la Liga comenzaon a distribuir números entre las instituciones y se estableció que por cada 20 números vendidos, APID podrá entregar una pelota de fútbol al club, generando un intercambio y una colaboración entre ambas partes.

Quienes quieran colaborar adquiriendo números pueden acercarse a la sede de APID, ubicada en Mitre 30, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 h.