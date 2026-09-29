Vecinos de General Alvear pudieron acceder este miércoles a asesoramiento jurídico gratuito a través del Centro Móvil de Información Judicial, una iniciativa del Poder Judicial de Mendoza que acercó sus servicios al Hospital Enfermeros Argentinos y a la delegación del distrito de Carmensa.

La propuesta contó con equipos de profesionales que atendieron consultas vinculadas a derecho de familia, cuestiones laborales, previsionales, sucesiones, títulos supletorios y otras inquietudes legales, con el objetivo de orientar a los ciudadanos sobre los pasos a seguir en cada caso.

Alejandra Rodríguez, coordinadora del Centro Móvil de Información Judicial, explicó que el programa recorre los distintos departamentos de la provincia acercando asesoramiento gratuito a la comunidad. “Contamos con un equipo de abogados que vienen a asesorar en forma gratuita a todos los vecinos. Les pedimos que se acerquen para realizar sus consultas, porque pueden plantear inquietudes de familia, laborales, previsionales o cualquier tema sobre el que necesiten orientación”, señaló.

Por su parte, Gisela Palacios destacó que el servicio busca brindar respuestas y acompañamiento a quienes requieren información sobre trámites o gestiones. “Tratamos de resolver las consultas y guiarlos sobre qué trámite realizar o a qué repartición dirigirse. Siempre buscamos orientarlos de la mejor manera para que el ciudadano se vaya con una respuesta”, afirmó.

Además de la atención presencial, desde el Centro Móvil recordaron que también se brinda asesoramiento telefónico a través de la línea 2615-546406.

El cronograma mensual de recorridos y los informes sobre la cantidad de consultas atendidas pueden consultarse en la página oficial del Poder Judicial de Mendoza: https://jusmendoza.gob.ar/.

La jornada permitió que vecinos accedieran a este servicio que busca facilitar el acceso a la información y orientación jurídica en todo el territorio provincial.