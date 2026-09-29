Tras finalizar las etapas de recepción de proyectos y apertura de sobres de los equipos postulantes, son cuatro las propuestas presentadas para dar vida a la puesta en escena de la fiesta mayor de nuestra provincia, que se realizará los días sábado 6 y domingo 7 de marzo de 2027.

El miércoles se realizó la apertura de sobres del llamado a concurso público para la puesta en escena de la fiesta mayor de nuestra provincia. Los proyectos contienen guion y síntesis argumental, planteo escenográfico, dirección artística de la puesta en escena y equipo artístico para el Acto Central y Repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027.

Este año, el eje conceptual del espectáculo estará dedicado a conmemorar el centenario de la creación del emblemático grupo Los Trovadores de Cuyo y a honrar el legado artístico de Carlos Alberto Pocho Sosa, referente indiscutible del folclore y embajador cultural de la región.

Cumpliendo con los plazos establecidos, se realizó la apertura de sobres con las propuestas de cada equipo artístico. Ante la escribana pública Viviana Bruno, de la Secretaría General de Gobierno, el acto tuvo lugar en la Sala Elina Alba de la Subsecretaría de Cultura, ubicada en España y Gutiérrez de Ciudad.

En la oportunidad, estuvieron presentes la directora de Vendimia y Producción Cultural, Noelia Torres; la directora general de Administración de la Subsecretaría de Cultura, Analía Salvador; la directora de Asesoría Letrada de la Subsecretaría de Cultura, Roxana Foschi; los miembros del jurado, comisión técnica y miembros de los equipos postulantes.

Las propuestas

Propuesta 1: “Vendimia de una misma raíz”, con dirección de Néstor Alberto Giménez Celi

Propuesta 2: “Canto de 13 lunas trovadoras”, con dirección de Ariel Carmelo Ramón González

Propuesta 3: “Vendimia eterna”, con dirección de Paula Elisa Giuffrida y Franco Emmanuel Agüero

Propuesta 4: “El alma de esta tierra”, con dirección de Rafael Ruiz y Gaspar Tello

El jurado

Subsecretaría de Cultura

Mirta Adela Barroso, Área Historia y antropología

Néstor Sebastián Ladrón de Guevara, Área Artística

Walter Alfredo Ahumada, Área Técnica

Rogelio Alberto Aguilera, escritor referente

Mauricio Martín Funes Zaina, Argentores

Patricio José Pina, Sector Audiovisual

Héctor Osvaldo Rosas, Representante de los Departamentos

Stella Maris Laborde, Corenave y Covinave.

Jerónimo Machín, Facultad de Arte y Diseño UNCuyo

Walter Hugo Neira, Exdirectores de Fiestas Nacionales de la Vendimia.

Sector turístico

Marcelo Eloy Montenegro, Emetur

Jorge Eduardo Corrales, Turismo y Territorio

Infraestructura de la Provincia e Higiene y Seguridad

Pablo Gustavo Gantuz, Subsecretaria de Infraestructura

María de los Ángeles Bravo, Higiene ySeguridad

Gabriela Patricia Juárez, Discapacidad.

Asociaciones y/o sindicatos:

Alejandro Alberto Conte, AAAyA.

Representante Asociaciones de Danza:

Enzo Fabián De Lucca, ACMPD

Diego Alejandro Leiva Paredes, AMPD

Ana Laura Ortolani, Soñarte

Dante Hilario Aveiro, Uco Hue.

Asociaciones de Música:

Juan Ignacio Rojas Vergara, MIMM

Zaharay Graciela Ortega, AMC.

Cristian Alejandro Arce, exproductores fiestas nacionales de la Vendimia.