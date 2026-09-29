La Municipalidad de General Alvear inauguró las nuevas canchas de pádel ubicadas en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, una obra que se suma a la infraestructura deportiva del departamento y que permitirá fortalecer el desarrollo de una disciplina que atraviesa un importante crecimiento en todo el país.

El acto fue encabezado por el intendente Alejandro Molero, acompañado por funcionarios, deportistas, familias y alumnos de la Escuela Municipal de Pádel.

Durante su discurso, Molero destacó que esta incorporación se enmarca en una política sostenida que busca ampliar las oportunidades de acceso al deporte para niños, jóvenes y adultos. “El pádel hoy es innegable que es una de las disciplinas deportivas de mayor auge en los últimos tiempos”, expresó, al tiempo que valoró la posibilidad de sumar un espacio destinado a una actividad que convoca cada vez a más alvearenses.

El jefe comunal también puso el acento en el papel que cumple el deporte en la formación de las nuevas generaciones y en la construcción de comunidad. “Si somos capaces de inducirlos desde la familia, desde los gobiernos, desde quienes tenemos responsabilidad, en la práctica de algún deporte, no me cabe la menor duda que estamos generando una sociedad mejor a futuro”, afirmó.

Por su parte, el director de Deportes, Alberto Gómez, destacó el trabajo conjunto realizado para concretar la obra y valoró el aporte que significará para el crecimiento de la actividad deportiva local. “Es un objetivo cumplido. Es un servicio más para la comunidad y un paso más en el crecimiento del deporte en General Alvear”, sostuvo.

Las canchas fueron concesionadas para su funcionamiento, con tarifas accesibles que ampliarán las posibilidades de uso para los vecinos.

Además, se reservarán horarios destinados a la Escuela Municipal de Pádel y a la realización de actividades formativas, encuentros deportivos y eventos organizados por el municipio.

Con esta incorporación, el Polideportivo Deportistas Alvearenses continúa ampliando su oferta de disciplinas y espacios para la práctica deportiva.

La obra se suma a otras acciones impulsadas por la gestión municipal para promover hábitos saludables, generar oportunidades para niños y jóvenes y consolidar al deporte como una herramienta de integración y desarrollo para toda la comunidad.