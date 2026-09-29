Los días 9 y 10 de octubre se realizará Alvear Sabores y Vino, en el Salón Fernández del Predio Ferial, organizado por el CCT 6-401 de Bowen, con acompañamiento de la Municipalidad de General Alvear.

La actividad comenzará el viernes con una cata y degustación de vinos regionales, acompañada por un maridaje elaborado por los alumnos de Gastronomía. La entrada tiene un valor de $30.000 y puede adquirirse en el Informador Turístico, la Cámara de Comercio, el CCT de Bowen y a través de docentes de la institución.

El sábado, desde las 9:30, se desarrollarán clases magistrales gratuitas de cocina, a cargo de chefs de la provincia, con degustaciones y propuestas abiertas a todo público. También participarán alumnos de otros talleres del CCT, como Textil, Electricidad, Soldadura e Informática, en una experiencia formativa vinculada al ámbito laboral.

Sobre el evento hablaron Gustavo García, director de Turismo; Noelia Tobio y Nerea Castañón, profesoras del CCT/FP 6-401.