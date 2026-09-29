La Escuela 4-017 Bernardino Izuel hizo público un comunicado donde expresan que la institución mantendría dos días de duelo por la triste partida física de una estudiante de 15 años.

Ante la dolorosa noticia, que conmocionó a la comunidad, la escuela alentó a acompañar a los estudiantes desde los senos familiares «acompañen a sus hijos e hijas y, en la medida de lo posible, eviten que permanezcan solos durante estos días. Es importante habilitar espacios de diálogo, escucha y expresión, respetando los tiempos y las necesidades de cada adolescente».

Con mucha responsabilidad y compromiso, la dirección propuso «prestar especial atención a cambios significativos en su comportamiento o estado emocional, tales como una angustia intensa o sostenida, aislamiento marcado, expresiones de desesperanza, conductas que puedan ponerlos en riesgo o manifestaciones relacionadas con la muerte».

El colegio tendrá este viernes suspensión de las actividades escolares, no se registrarán inasistencias. «La institución permanecerá abierta para aquellos estudiantes que necesiten o deseen concurrir, considerando que los adultos referentes de la escuela estaránpresentes para brindar acompañamiento, escucha y contención a los adolescentesque lo requieran».

Ante la presencia dealguna situación que haga sospechar que un adolescente puede encontrarse enriesgo, las familias pueden acudir a los servicios de salud, donde seránatendidos y recibirán la orientación correspondiente:

* Hospital EnfermerosArgentinos – General Alvear.

* Hospital Teodoro J.Schestakow – San Rafael.

* Línea 148 – opción 0,para solicitar asistencia psicológica y orientación, y ser derivadosoportunamente a los servicios correspondientes