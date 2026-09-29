La inscripción estará abierta del 5 al 9 de octubre y se realizará por internet. La convocatoria alcanza a todas las circunscripciones de Mendoza e incluye cargos administrativos con turnos de mañana y tarde.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza anunció un nuevo concurso público y abierto para ingresar al escalafón de Personal Técnico y Administrativo, en la categoría Oficial de Tercera, Clase 13.

La convocatoria, oficializada mediante la Acordada N° 32.748, comprende a toda la provincia y abre una oportunidad para los interesados del sur mendocino.

Para la Segunda Circunscripción Judicial se prevé convocar al examen psicofísico, por orden de mérito, a 50 aspirantes de San Rafael, 20 de General Alvear y 20 de Malargüe. Estos cupos corresponden a esa instancia de evaluación y no implican una incorporación automática de todos los postulantes.

Las inscripciones comenzarán el lunes 5 de octubre a las 10 y finalizarán el viernes 9 a las 23.59. Los interesados deberán ingresar a www.jusmendoza.gob.ar, seleccionar la pestaña “Ciudadanía” y luego la opción “Concurso”.

El llamado había sido anunciado por el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay Cueli, durante la apertura del año judicial. Sobre la convocatoria anterior, recordó: “Del anterior proceso, luego de más de 19.000 mendocinos que rindieron, se concretó la incorporación de 281 agentes”.

Quiénes pueden participar Los postulantes deberán tener al menos 18 años al cierre de la inscripción, ser argentinos o residentes permanentes en el país y contar con el secundario o polimodal completo. También deberán aprobar todas las evaluaciones y superar los exámenes médicos y psicológicos. Al momento de asumir el cargo, será obligatorio residir a menos de 100 kilómetros de la sede laboral elegida y acreditar el domicilio actualizado en el DNI. El reglamento establece impedimentos para participar, entre ellos registrar determinadas condenas penales firmes, haber sido separado de un empleo público por mal desempeño mediante un acto administrativo firme, gozar de un beneficio jubilatorio, figurar en el Registro de Deudores Alimentarios o estar declarado judicialmente en quiebra por sentencia firme. Los cargos podrán tener horario de mañana, de 7.30 a 13.30, o de tarde, de 14 a 20. La Dirección de Recursos Humanos determinará tanto el turno como la dependencia donde deberán prestar servicio quienes ingresen. Inscripción y material de estudio El trámite se realizará mediante un formulario digital con carácter de declaración jurada. Los datos se validarán contra los registros de la aplicación Mi Argentina y se admitirá una sola inscripción por CUIL.

Las personas comprendidas en la normativa de protección de personas con discapacidad o de promoción del empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero deberán indicarlo en el formulario. En el caso de discapacidad, será necesario acreditar el Certificado Único de Discapacidad vigente.

El material de estudio estará disponible desde el 12 de octubre en la página oficial. La nómina de inscriptos se publicará dentro de los cinco días hábiles posteriores al cierre de la inscripción. Cómo serán los exámenes El concurso tendrá cuatro instancias sucesivas y eliminatorias. La primera será virtual y se desarrollará en dos jornadas. En cada una, los participantes deberán visualizar un video institucional y jurídico de entre 30 y 40 minutos y responder un cuestionario de 20 preguntas en un máximo de 15 minutos. Para aprobar cada jornada deberán alcanzar al menos 15 respuestas correctas.

Luego se realizará un examen presencial de comprensión lectora, con diez preguntas de opción múltiple y un plazo de 30 minutos. Se exigirá un mínimo de siete respuestas correctas.

La tercera instancia será un examen presencial de conocimientos institucionales y jurídicos específicos. Tendrá 50 preguntas y deberá resolverse en 40 minutos. Para aprobar será necesario obtener al menos 35 aciertos, equivalentes a 70 puntos sobre 100.

Finalmente, se convocará al examen psicofísico por orden de mérito y según los cupos establecidos para cada circunscripción. Esta etapa incluirá una evaluación psicolaboral y un examen médico con estudios complementarios.

Una vez concluido el proceso, Recursos Humanos publicará la lista definitiva de aspirantes por orden de mérito. La nómina tendrá una vigencia de dos años desde la publicación del primer ingresante apto, con posibilidad de prórroga por un año adicional mediante resolución de la Sala Administrativa.