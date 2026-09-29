La Municipalidad de General Alvear dio a conocer a los docentes ganadores en la primera edición del concurso Docente del Año, una iniciativa destinada a reconocer el compromiso, la vocación y el trabajo que realizan diariamente los educadores del departamento.

La propuesta contó con la participación de 32 instituciones educativas, que presentaron a sus postulantes junto con proyectos y antecedentes desarrollados en cada establecimiento.

Luego de la evaluación realizada por el jurado, fueron distinguidos:

• Nivel Inicial: Viviana Jaquelina Perelli Salas

• Nivel Primario: Adriana Mariela Farías

• Nivel Secundario: Luis Martínez

• Nivel Superior: Flavia Roxana Páez

• Educación Especial: María Rosa Baidal

José Morán destacó el nivel de las presentaciones y el acompañamiento de las escuelas: “participaron muchas instituciones y nos acercaron trabajos sumamente importantes. Cada carpeta reflejaba trayectorias, proyectos y una dedicación admirable por parte de los docentes”.

El acto de reconocimiento se realizará el próximo lunes a las 10 horas en Casa Salonia, donde los docentes recibirán sus distinciones junto a directivos, supervisores, familiares y miembros de la comunidad educativa.

La iniciativa busca poner en valor la tarea que desarrollan los educadores alvearenses y tendrá continuidad en futuras ediciones para seguir destacando experiencias y trayectorias dentro del ámbito educativo local.