La Municipalidad de General Alvear dio a conocer a los docentes ganadores en la primera edición del concurso Docente del Año, una iniciativa destinada a reconocer el compromiso, la vocación y el trabajo que realizan diariamente los educadores del departamento.
La propuesta contó con la participación de 32 instituciones educativas, que presentaron a sus postulantes junto con proyectos y antecedentes desarrollados en cada establecimiento.
Luego de la evaluación realizada por el jurado, fueron distinguidos:
• Nivel Inicial: Viviana Jaquelina Perelli Salas
• Nivel Primario: Adriana Mariela Farías
• Nivel Secundario: Luis Martínez
• Nivel Superior: Flavia Roxana Páez
• Educación Especial: María Rosa Baidal
José Morán destacó el nivel de las presentaciones y el acompañamiento de las escuelas: “participaron muchas instituciones y nos acercaron trabajos sumamente importantes. Cada carpeta reflejaba trayectorias, proyectos y una dedicación admirable por parte de los docentes”.
El acto de reconocimiento se realizará el próximo lunes a las 10 horas en Casa Salonia, donde los docentes recibirán sus distinciones junto a directivos, supervisores, familiares y miembros de la comunidad educativa.
La iniciativa busca poner en valor la tarea que desarrollan los educadores alvearenses y tendrá continuidad en futuras ediciones para seguir destacando experiencias y trayectorias dentro del ámbito educativo local.