El camión procedente de Cipolletti ya llegó a la Cuesta de los Terneros. Se realizan las maniobras para transferir el gas de la cisterna que volcó ayer por la tarde.

Como puedo averiguar Diario San Rafael, ya comenzaron las tareas de trasvase del gas propano de la cisterna que volcó este jueves por la tarde en la Cuesta de los Terneros, sobre la Ruta Nacional 144.

El camión que viajaba desde Cipolletti, Río Negro, arribó al lugar y se iniciaron las maniobras con las medidas de seguridad correspondientes.

Mientras avanza el operativo, la ruta continuará cortada hasta el mediodía y siguen los trabajos para despejar el sector.

La habilitación del tránsito dependerá de que finalice el trasvase y se completen las tareas necesarias para garantizar una circulación segura.