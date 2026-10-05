LA DGE RENUEVA LA CARRERA DE NIVEL INICIAL: SUMARÁ IA, EDUCACIÓN HÍBRIDA E INCLUSIÓN

La formación de los futuros docentes de la primera infancia en la provincia de Mendoza dará un salto estratégico. La Dirección General de Escuelas aprobó la actualización integral del Diseño Curricular del Profesorado de Nivel Inicial . La medida comenzará a implementarse a partir de la cohorte 2027 en los Institutos de Educación Superior de la provincia.

La nueva propuesta académica, publicada este martes en el Boletín Ofiical, reestructura el plan de estudios sin alterar su duración de cuatro año s.

El cambio central radica en adecuar la formación profesional a las demandas del siglo XXI, apoyándose en dos pilares fundamentales: la transformación digital y una perspectiva de inclusión integral.

DGE: integración tecnológica y aulas híbridas

En el plano digital, el nuevo diseño incorpora la unidad curricular Educación, IA y tecnologías digitales. El objetivo es que los futuros maestros no solo utilicen la tecnología como un recurso secundario, sino que desarrollen capacidades para aplicar la inteligencia artificial de manera crítica y ética en la planificación de clases, la producción de contenidos y el análisis pedagógico.

A su vez, amparado en el Régimen Académico Marco (Res. DGE N.º 1286/24), el profesorado adoptará una modalidad de cursada híbrida. Esto combinará clases presenciales con trayectos virtuales sincrónicos y asincrónicos, otorgando flexibilidad a los estudiantes de nivel superior sin restar valor a las experiencias vivenciales indispensables en el jardín maternal y de infantes.

Inclusión bajo el modelo DUA

El enfoque inclusivo de la norma abandona la antigua noción de «adaptación para el alumno con dificultades» y adopta el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

Bajo este paradigma, los futuros docentes aprenderán a planificar sus propuestas asumiendo desde el origen la heterogeneidad del aula. Esto implica diseñar actividades con múltiples formas de representación (gráficas, sonoras, táctiles), distintas alternativas de expresión y variadas dinámicas de juego.

Asimismo, se enfatiza la eliminación de las barreras del entorno y el respeto por las diversas configuraciones familiares, realidades socioeconómicas y la interculturalidad.

El plan profundiza además contenidos transversales clave como la Educación Sexual Integral (ESI), la Educación Ambiental Integral, la salud y el Plan Provincial de Alfabetización.

Implementación y transición

La resolución oficial establece que la transición se realizará de forma coordinada: las cohortes que ya se encuentran cursando la carrera finalizarán sus estudios con el plan anterior, mientras que las nuevas camadas que ingresen a partir de 2027 estrenarán de manera directa la nueva estructura curricular.