Un impactante siniestro vial tuvo lugar durante la mañana de este domingo en la Ruta Nacional 146, a la altura del kilómetro 301, en cercanías a la zona de La Horqueta.

Según la información recabada, el hecho ocurrió alrededor de las 07:00 horas, cuando una camioneta marca Dodge Ram fue consumida por las llamas.

Al momento del hallazgo, el vehículo se encontraba solo y no había ninguna persona en las inmediaciones. Hasta el momento, se desconoce el paradero de los ocupantes, ya que el rodado se encontraba sin moradores cuando se tomó conocimiento del hecho, antes incluso de la llegada de las fuerzas policiales a la escena.